Trojica instruktora uhapšena su zbog smrti Marije Eduarde Rodriges de Freitas (21), koja je tokom ekstremnog skoka pala bez sigurnosnog užeta.

Uhapšeni su Luis Felipe Felisijano Egorof (32), Maikon Fernandes Sintra (42) i Vitor de Freitas Gonsalves (27).

Luis Felipe i Maikon su u iskazima priznali da su bili odgovorni za postavljanje konopaca pre skoka, ali nijedan od njih nije mogao precizno da objasni kako su bile podeljene dužnosti.

„Nisam mogao da verujem šta se dogodilo“

Maikon Fernandes Sintra rekao je policiji da ne može da objasni kako nije primetio da devojka nije bila vezana.

- Nisam mogao da verujem šta se dogodilo - naveo je u iskazu.

Drugi uhapšeni, Vitor de Freitas Gonsalves, rekao je da je radio u obližnjem šatoru gde je pomagao učesnicima pri pripremi i da je pozvan samo da pomogne pri podizanju mlade žene u trenutku skoka.

Prema njegovim rečima, nije bio odgovoran za postavljanje sigurnosnog užeta i nije shvatio da Marija Eduarda nije bila pričvršćena.

Treći osumnjičeni, Luiz Felipe Felisijano Egorof, koji je inače civilni vatrogasac, izjavio je da se ne seća da li je proveravao konopce pre skoka.

Naveo je da je delio obaveze sa Maikonom Fernandesom Sintrom.

- Odmah nakon što sam je bacio sa visine od 40 metara izgubio sam svest i ne sećam se čija je bila odgovornost da proveri konopac - rekao je u policiji.

Grupa nije imala registrovanu firmu

Prema rečima istražitelja Andrea Levija, grupa „Entre Cordas“ nije bila formalno registrovana kao kompanija.

Istraga pokazuje da su se članovi upoznali kroz zajedničko bavljenje skokovima sa konopcem, a da su pre oko godinu dana počeli da organizuju događaje u različitim gradovima.

Marija je odabrala varijantu skoka poznatu kao „mali avion“, u kojoj učesnik ne skače sam, već ga instruktori bukvalno lansiraju sa platforme.

Snimci šokirali javnost

Video-snimci koji su preplavili društvene mreže prikazuju kako trojica instruktora nose devojku do ivice platforme i bacaju je napred.

Medicinska sestra koja je stigla na lice mesta izjavila je da je Marija bila živa nakon pada, ali da je uprkos naporima lekara preminula na putu do bolnice.