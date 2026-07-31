

Godine 1992. osamnaestogodišnji mladić doživeo je stravičnu nesreću na porodičnoj farmi u Severnoj Dakoti u SAD, kada mu se košulja zaplela u kardansko vratilo pužnog transportera za žito. Snažan mehanizam mašine otkinuo mu je obe ruke, ostavljajući ga u životnoj opasnosti.

Uprkos šoku i teškim povredama, pokazao je izuzetnu prisebnost. Sa mesta nesreće prešao je približno 400 metara do porodične kuće. Vrata je otvorio ustima, a zatim je, koristeći olovku koju je držao među zubima, uspeo da pozove pomoć. Nakon toga je seo u kadu kako ne bi krvlju isprljao tepih u kući dok je čekao dolazak spasilaca.

Po prijemu u bolnicu usledila je višesatna borba lekarskog tima za spasavanje njegovih udova. Hirurzi su uspeli da ponovo spoje obe ruke, nakon čega je usledio dugotrajan i izuzetno zahtevan proces oporavka.

Tokom narednih godina prošao je kroz brojne operacije i zahvate presađivanja kože. Lekari su koristili dermatome, specijalne medicinske instrumente za uzimanje tankih slojeva kože sa drugih delova tela, kako bi obnovili teško oštećeno tkivo na rukama.

Govoreći kasnije o nesreći, objasnio je da u prvim trenucima gotovo nije osećao bol zbog stanja šoka u kojem se nalazio. Pravi bol, kako je naveo, nastupio je tek nakon što je prošao početni nalet adrenalina i kada je postao svestan razmera povreda.

Iako njegove ruke nikada nisu u potpunosti povratile normalnu funkciju, danas ih koristi za mnoge svakodnevne aktivnosti. Uprkos trajnim posledicama, uspeo je da se prilagodi novim okolnostima i vodi aktivan život.

Njegova priča godinama kasnije ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je podeljena na društvenim mrežama, gde su mnogi ostali zapanjeni njegovom hrabrošću, prisebnošću i neverovatnom voljom za životom. Stručnjaci ističu da je upravo njegova smirenost u trenucima neposredno nakon nesreće odigrala ključnu ulogu u preživljavanju i uspešnom medicinskom zbrinjavanju.

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