U skladu sa vojnom vizijom usmerenom na nacionalne prioritete Francuske, Nacionalno okupljanje godinama je tvrdilo da Pariz treba da napusti ovaj program i optuživalo Nemačku da pokušava da iskoristi francusku vojnu industriju.

Sada, nakon što je Berlin odustao od projekta, visoki funkcioneri krajnje desnice tvrde da su bili u pravu i nastoje da politički profitiraju od propasti Makronove vizije evropske integracije, manje od godinu dana uoči predsedničkih izbora na kojima Nacionalno okupljanje vodi u anketama.

"Ovo je neuspeh francusko-nemačke saradnje, ali pre svega lični neuspeh predsednika Makrona", izjavio je lider krajnje desnice Žordan Bardela "Politiku".

Projekat FCAS pokrenuli su 2017. godine Makron i tadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel. Cilj je bio da oko 2040. godine zameni nemačke avione "jurofajter" i francuske "rafale". Kasnije se programu pridružila i Španija.

Plan je podrazumevao zajednički razvoj borbenog aviona, kao i čitavog digitalno umreženog sistema dronova, senzora i satelita.

Međutim, ove nedelje Berlin je definitivno ugasio projekat zbog nepomirljivih razlika između francuskog "Dasoa" i nemačkog "Erbasa". Francuski proizvođač je želeo vodeću ulogu u razvoju aviona, ali je naišao na otpor "Erbasa", koji nije želeo da bude tretiran kao podizvođač.

Za Nacionalno okupljanje, činjenica da je konačni udarac došao iz Nemačke uklapa se u njihov dugogodišnji narativ da Berlin nastoji da ponizi Pariz.

Ukoliko krajnja desnica pobedi na predsedničkim izborima sledeće godine, francuska odbrambena politika biće mnogo više usmerena ka nacionalnim interesima i domaćoj industriji, što bi predstavljalo odstupanje od Makronove politike jačanja evropske odbrambene integracije.

Poslednjih godina poslanici Nacionalnog okupljanja uporno su, ali bezuspešno, predlagali amandmane sa ciljem da se FCAS ukine uskraćivanjem finansiranja.

Nacionalno okupljanje sada veruje da Francuska može samostalno da razvije sopstveni borbeni avion nove generacije, uprkos zabrinutosti zbog ogromnih troškova. To je stav koji deli i generalni direktor "Dasoa" Erik Trapije, koji je tokom pregovora tvrdio da Francuskoj nije potreban partner za razvoj borbenog aviona.

"Imam potpuno poverenje u naše kompanije, a 'Daso' poseduje izuzetno znanje i iskustvo", naveo je Bardela.

Međutim, finansijske prepreke za samostalan razvoj su ogromne.

Nekoliko visokih funkcionera Nacionalnog okupljanja reklo je za "Politiko" da njihova stranka nije protiv saradnje kao takve.

"Industrijska partnerstva će neizbežno morati da se razmatraju", rekao je Bardela, pominjući sposobnosti za udare velikog dometa i protivvazdušnu odbranu, ali bez navođenja konkretnih zemalja.

Kao primer uspešne saradnje naveo je nedavni sporazum između "Dasoa" i nemačke kompanije OHB o razvoju svemirske letelice. Francuska, prema njegovim rečima, može da traži partnere i van Evrope, u zemljama poput Indije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.