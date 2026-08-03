Vest je medijima potvrdio portparol tzv. policijske uprave za region Peći, Fadilj Gaši.

Prema njegovim rečima, slučaj je prijavljen policiji oko 05:35.

"Oko 05:35, policija je obaveštena da je voz, koji je krenuo iz grada Peći, udario jednu osobu. Policija je izašla na lice mesta zajedno sa kolima hitne pomoći, dok je lekar na licu mesta konstatovao smrt žrtve. Nadležne policijske jedinice i državni tužilac su na licu mesta" rekao je Gaši.

Okolnosti i uzroke incidenta istražuju nadležni organi, prenosi Telegraf.

Nadležne policijske jedinice i Tužilaštvo vode slučaj.

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