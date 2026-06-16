Kani je u intervjuu za portal "Press TV" rekao da su pokreti otpora u regionu nastali nakon Islamske revolucije u Iranu i da su tokom godina prerasli u, kako je naveo, "osovinu otpora koja predstavlja glavnu prepreku interesima SAD i Izraela u regionu".

On je ocenio da nijedna grupa otpora nije odustala od borbe uprkos, kako je rekao, velikim pritiscima i razaranjima u Palestini i Libanu i da je njihova istrajnost uznemirila protivnike.

Kani je naveo da su grupe otpora samostalno odlučile da preuzmu vodeću ulogu u suprotstavljanju Sjedinjenim Američkim Državama kako bi zaštitile Iran, ističući da je takva odluka doneta bez direktnih instrukcija iz Teherana.

Posebno je pohvalio Hezbolah, za koji je rekao da se tokom rata borio uz Iran 104 dana i da predstavlja značajnu političku i društvenu snagu u Libanu. Govoreći o situaciji u Crvenom moru, Kani je rekao da su pokreti otpora ostvarili uspehe u području moreuza Bab el-Mandab i tvrdio da pojedini američki ratni brodovi nisu uspeli da prođu tom rutom tokom sukoba.

On je pohvalio i iranski pregovarački tim, navodeći da je tokom sukoba sa Izraelom pokazao odlučnost u odnosima sa protivnicima i posrednicima.