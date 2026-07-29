Iako izvori navode da još nije doneta nikakva odluka, dva izvora su za Rojters navela da je kritika koju je na društvenim mrežama uputila francuska misija pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, izazvala istinski bes kod nekih visokih zvaničnika u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa.

Druga dva izvora su rekla da se američki zvaničnici nadaju deeskalaciji tenzija sa Francuskom.

"Sjedinjene Države su veoma razočarane neodgovornom retorikom Francuza, koja je bez poštovanja. Mi odgovaramo na njihove komentare", rekao je zvaničnik Stejt departmenta.

Makron je podneo odgovarajuću dokumentaciju za Oreljena Leševaljea, bivšeg pomoćnika u Jelisejskoj palati koji je trenutno šef kabineta ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa, da postane sledeći ambasador Francuske u Vašingtonu.

Jedan od izvora je kazao da se Francuska nadala da će ga postaviti do septembra, ali da je proces je naišao na poteškoće nakon objave na platformi X francuske misije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

U objavi u subotu, 25. jula misija je kritikovala Vašington što se pridružio Rusiji, Severnoj Koreji i sedam drugih zemalja u glasanju protiv predloga za produženje mandata visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka, za još četiri godine.

Tirk je otvoreni kritičar ponašanja Izraela u Gazi a takođe je pozvao na istrage smrtnih slučajeva u američkom imigracionom pritvoru.

"SAD su nekada bile svetionik ljudskih prava. Više ne", napisala je francuska misija pri UN na platformi X, nakon glasanja.