Predsednik Vučić danas u opštini Knjaževac obilazi mobilnu ambulantu u selu Vasilj. Vučić će zatim posetiti i manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu.

Kako je zvanično najavljeno, u subotu 1. avgusta predsednik Srbije će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica.

Predsednik Vučić obilazi mobilnu ambulantu u selu Vasilj

Predsednika Vučića dočekali su aplauzom građani u u naselju Vasilj.

- Sećate li se... Gospođa Zlata javila se i rekla "da li dolazi kod nas ambulanta, nema ko da nas pregleda". I tada je bila pomalo setna neću da kažem tužna. A sada pogledajte osmeh - rekao je predsednik Vučić.

Nakon toga gospođa Zlata je istakla:

- Od uha do uha jer sam dobila veliku porodicu. Drugo ambulanta nam dolazi, put nam je napravljen... Za kratko vreme mnogo toga se promenilo.

Vučić se zahvalio na gostoprimstvu

- Da vam se zahvalim na gostoprimstvu, lepo je selo ali sam video šta moramo da uradimo. Moramo da uradimo sve ove lokalne ulice i to ćemo u naredna 3 dana već da izađemo sa mašinama i počnemo da radimo. Sagledao sam sve druge stvari, ima delovi puteva koji su dobri i koji su loši, naročito kod Čitluka. Ali ćemo da pregledamo sve, da proširimo bankine tamo gde se ne vide ili gotovo da ne postoje. Ono što je dugoročno veliki izazaov, ali ja ne mogu da vam obećam sada, možda za 3, 4 godine ćemo da uradimo brzu saobraćajnicu, Zaječar, Knjaževac, Svrljig, petlja Malča. Time ćemo mnogo stvari da rešimo. Ne mogu da sve da vam obećam da ćemo da krenemo 2027. godine, daću sve od sebe da to krenemo da radimo 2028. godine.

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