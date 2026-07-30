Mađar je u vanrednoj objavi na Fejsbuku takođe potvrdio da će se, zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u narednih 24 do 72 sata, što se nikada ranije nije dogodilo.

To znači da se najkasnije od ponedeljka, očekuje gubitak od 2.000 megavata u mađarskoj proizvodnji energije, dok potražnja za električnom energijom od strane domaćinstava i preduzeća nastavlja da raste usled sve većih vrućina, preneo je mađarski portal Index.hu.

Premijer je dodao da vodostaj Dunava kod Pakša trenutno iznosi minus 121 centimetar, kao i da bi ta vrednost mogla dodatno da opadne u narednim nedeljama.

Prema rečima Mađara, ponovno pokretanje nuklearne elektrane se svakako ne očekuje u kratkom roku, ali je istovremeno uverio javnost da to ne predstavlja nikakvu opasnost.

On je naglasio da se svi koraci preduzimaju u skladu sa najstrožim bezbednosnim propisima.

Mađarski premijer je ukazao da je u sredu, zbog tehničkog kvara, obustavljen i rad termoelektrane Dunamenti, što je rezultiralo gubitkom dodatnih 400 megavata kapaciteta, što čini ukupno 2.400 megavata.

On je dodao da će se sastati sa ministrom privrede i energetike, Ištvanom Kapitanjem, kako bi se informisao o toku otklanjanja kvara i očekivanom datumu ponovnog priključenja na mrežu.

Očekuje se da će potpuno zaustavljanje rada nuklearke Pakš, kvar u termoelektrani Dunamenti, kao i potrošnja koja se približava istorijskom maksimumu dovesti do kritične situacije u snabdevanju energijom u Mađarskoj, najkasnije od ponedeljka, što je, kako je naveo Mađar, situacija bez presedana u istoriji zemlje.

Premijer je ukazao da ova obustavljanja rada, neprilike i uvoz električne energije, koji su prouzrokovali desetine milijardi dodatnih troškova, ne bi bili neophodni da je prethodna vlada završila izgradnju nove pumpne stanice u Pakšu, navodi portal.

Peter Mađar je naglasio da, po nalogu vlade, operater sistema, kompanija MAVIR, poziva desetine velikih potrošača priključenih na visokonaponsku mrežu da dobrovoljno ograniče potrošnju električne energije tokom najkritičnijeg perioda, između 17 i 22 časa.

On je takođe istakao da je vlada počela sa pripremom neophodnih zakonskih akata kako bi mogla da interveniše, pa čak i nametne obavezu, u pogledu planiranih, privremenih isključenja određenih velikih potrošača, a sve radi očuvanja energetske bezbednosti zemlje.

Peter Mađar je takođe najavio pripremu više mera bezbednosti koje se međusobno nadopunjuju, uključujući mobilizacija raspoloživih domaćih rezervi i obezbeđivanje neophodnog uvoza električne energije, zahtev velikim industrijskim potrošačima da prerasporede proizvodnju, kao i smanjenje nepotrebne potrošnje energije u državnim zgradama.

Mađarski premijer je takođe naveo da na raspolaganju stoji i sistem rotacionih isključenja, o čemu odlučuje MAVIR na osnovu stručnih kriterijuma.

Kako se navodi, taj sistem se primenjuje samo ako rezerve elektrana, uvoz, samoograničenje velikih potrošača, dobrovoljna isključenja i druga tehnička sredstva nisu dovoljni za održavanje ravnoteže nacionalne mreže.

Peter Mađar je takođe pozvao javnost na odgovorno ponašanje i štednju električne energije.

“Želim ponovo da naglasim da je, uprkos vanrednim isključenjima, situacija trenutno pod kontrolom. Međutim, predstojeći dani i nedelje zahtevaće disciplinu, precizno planiranje i saradnju države, energetskih kompanija, industrijskih subjekata i svih nas. Radimo na tome da izbegnemo stroža ograničenja i da osiguramo bezbedno funkcionisanje Mađarske u narednom periodu”, zaključio je premijer.