Ovaj zakonski akt bio je deo Mađarovih nastojanja da demontira uporišta moći bivšeg premijera Viktora Orbana.

Mađar tvrdi da je za to dobio snažan mandat birača nakon što je ubedljivo porazio desničarskog lidera na izborima u aprilu.

Amandman odmah okončava Šuljokov mandat, pozivajući se na „ozbiljan gubitak poverenja” javnosti u lidera kojeg su početkom 2024. godine izabrali poslanici Orbanove stranke Fides.

Šuljok navodi da nije imao izbora osim da potpiše zakon, jer je on bio u skladu sa slovom zakona. Ipak, ovaj bivši sudija Ustavnog suda upozorio je da je reforma nanela štetu vladavini prava u Mađarskoj.

"Sedamnaesti amandman na Ustav označio je prekretnicu u ustavnoj demokratiji Mađarske. Uklanjanjem nosilaca javnih funkcija na način koji otvoreno krši vladavinu prava... postavlja se negativan presedan koji nanosi duboku ranu ustavnim vrednostima demokratije, podele vlasti i vladavine prava", rekao je Šuljok.

Parlament, u kojem stranka desnog centra „Tisa” ima dvotrećinsku većinu koja joj omogućava izmenu bilo kog zakona, izabraće novog predsednika koji će obavljati dužnost do stupanja na snagu novog ustava ili najduže pet godina.

Amandman takođe uvodi ograničenje mandata poslanika na 12 godina i određuje starosnu granicu od 70 godina za odlazak sudija Ustavnog suda u penziju, što će primorati aktuelnog predsednika tog suda, Orbanovog saveznika Petera Polta, da se povuče sa dužnosti.

Od aprilske pobede nad Orbanom, Mađar je više puta pozivao Šuljoka da podnese ostavku, optužujući ga da nije uspeo da predstavlja nacionalno jedinstvo po važnim pitanjima, kao i da služi interesima Orbana i njegove vlade.

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