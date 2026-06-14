Proiranski militantni pokret Hezbolah lansirao je danas iz Libana raketu i dronove koji su eksplodirali na severu Izraela, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

U saopštenju IDF navodi da je raketa Hezbolaha pogodila teren blizu naselja Neot Mordehaj, blizu Kirjat Šmone na severu Izraela, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je još nekoliko raketa, koje je lansirao Hezbolah u baražnoj vatri, palo u blizini izraelskih vojnika na jugu Libana.

Nekoliko dronova Hezbolaha pogodilo je izraelsku teritoriju, blizu granice sa Libanom, dodaje IDF.