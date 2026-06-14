Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija danas snažnija i sigurnija nego ranije, navodeći da iza svih postignuća stoje rad, disciplina i odgovornost, rezimirajući nedelju za nama!
- Ponosan sam na sve što smo zajedno uradili, na nove puteve i pruge, fabrike, škole, bolnice i naučno-tehnološke centre. Naša država je danas snažnija i sigurnija nego što je bila godinama unazad. Iza svakog uspeha stoje rad, odgovornost, disciplina i vera u svoju zemlju - naveo je predsednik i dodao:
- Uvek sam vodio politiku slobodne, nezavisne i suverene Srbije. Moj posao je da štitim i čuvam Srbiju i odgovoran sam samo svom narodu. Za to sam spreman da se borim i toj borbi nema kraja ni granica. Živela Srbija!
Pogledajte kako to izgleda u nastavku:
Politika
"Srbija je danas snažnija i sigurnija!" Moćna poruka Vučića se širi Srbijom!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija danas snažnija i sigurnija nego ranije, ističući rezultate u izgradnji puteva, fabrika, škola i bolnica, kao i politiku suverene države.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija danas snažnija i sigurnija nego ranije, navodeći da iza svih postignuća stoje rad, disciplina i odgovornost, rezimirajući nedelju za nama!
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