Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija danas snažnija i sigurnija nego ranije, navodeći da iza svih postignuća stoje rad, disciplina i odgovornost, rezimirajući nedelju za nama!



- Ponosan sam na sve što smo zajedno uradili, na nove puteve i pruge, fabrike, škole, bolnice i naučno-tehnološke centre. Naša država je danas snažnija i sigurnija nego što je bila godinama unazad. Iza svakog uspeha stoje rad, odgovornost, disciplina i vera u svoju zemlju - naveo je predsednik i dodao:



- Uvek sam vodio politiku slobodne, nezavisne i suverene Srbije. Moj posao je da štitim i čuvam Srbiju i odgovoran sam samo svom narodu. Za to sam spreman da se borim i toj borbi nema kraja ni granica. Živela Srbija!

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: