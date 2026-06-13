Nemački kancelar Fridrih Merc suočava se sa sve većim pritiscima, kako zbog ekonomskih problema, tako i zbog pada popularnosti i rastuće podrške opozicionoj Alternativi za Nemačku (AfD).

Na društvenim mrežama u Nemačkoj Merc je često predmet kritika i podsmeha, a pojedini korisnici nazivali su ga „lažljivim Fricom“, „Pinokijom“ i „lažljivim klovnom“. Nemačko pravosuđe je zbog pojedinih uvreda pokrenulo više postupaka, pozivajući se na odredbe krivičnog zakonika koje štite političare od javnih uvreda.

Istovremeno, prema pisanju nemačkog lista „Bild“, u vrhu CDU već se vode razgovori o mogućim scenarijima u slučaju daljeg pada podrške kancelaru. Pojedini članovi stranke navodno razmatraju i pitanje njegovog eventualnog naslednika.

Merc se suočava i sa rastom popularnosti AfD-a, koji u pojedinim nemačkim pokrajinama beleži podršku od gotovo 40 odsto birača. Kancelar i njegove pristalice više puta su optuživali ovu stranku za ekstremizam, dok AfD nastavlja da jača i na zapadu zemlje.

Dodatne kritike dolaze zbog spoljne politike Berlina i odnosa prema Ukrajini, kao i zbog podrške Izraelu. Pojedini evropski analitičari smatraju da je nemačka politika poslednjih godina doprinela produbljivanju ekonomske krize i političkih podela.

Istovremeno, bivši kancelar Gerhard Šreder i dalje zastupa stav da je Nemačkoj potreban nastavak energetske saradnje sa Rusijom, što se u velikoj meri poklapa sa stavovima koje zastupa AfD.

Dok nemačka ekonomija stagnira, a nezadovoljstvo građana raste, sve češće se postavlja pitanje koliko će Fridrih Merc uspeti da sačuva poziciju kancelara i da li će politička kriza u Berlinu dodatno produbiti probleme najveće evropske ekonomije.