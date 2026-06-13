Starmer je u razgovoru sa Trampom pozdravio dosadašnji napredak u pregovorima SAD i Irana.

Britanski premijer je istakao i da će London sarađivati sa međunarodnim partnerima kako bi se obezbedio uspeh mirovnog sporazuma, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su se Starmer i Tramp saglasili da je potrebno obnavljanje slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu kako bi se ublažio uticaj na globalnu ekonomiju.

Tramp je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social najavio da će sporazum između SAD i Irana biti potpisan sutra, kao i da će Ormuski moreuz odmah biti "otvoren za sve", prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO