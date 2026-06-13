Ruski predsednik Vladimir Putin navodno je naredio novo pooštravanje bezbednosnih mera nakon procena da napredni sistemi veštačke inteligencije mogu da prate kretanje najviših ruskih zvaničnika, uključujući i samog šefa Kremlja.

Prema pisanju Kijev posta, Moskva je poslednjih dana pretvorena u pravu tvrđavu. Oko ključnih objekata raspoređeni su antidronski timovi i snajperisti, dok su ljudima iz Putinovog najbližeg okruženja uvedena nova ograničenja.

List tvrdi da je Putin 8. juna naredio da njegove dve ćerke i troje unučadi budu prebačeni u porodični bunker na Crnom moru, nakon što su ruske službe upozorene na mogućnosti sistema veštačke inteligencije koji navodno omogućavaju precizno praćenje visokih zvaničnika.

Posebnu zabrinutost izazvala su saznanja o tehnologijama koje, prema navodima lista, koriste ogromne mreže kamera, algoritme i baze podataka kako bi analizirale lica, navike i kretanje ljudi.

Zbog toga su, kako se tvrdi, pojedine specijalizovane kamere u Rusiji isključene ili ograničene, a zaposlenima koji dolaze u kontakt sa predsednikom zabranjena je upotreba mobilnih telefona povezanih sa internetom.

Kijev post navodi i da su pojačane mere bezbednosti dodatno podstaknute nizom atentata i eksplozija automobila u kojima su stradali visoki ruski vojni zvaničnici.

Prema istim navodima, najveći strah u Kremlju više nije klasična špijunaža, već tehnologija koja pomoću veštačke inteligencije može da prepozna obrasce ponašanja, rute kretanja i kontakte, pretvarajući čitave gradove u mrežu za praćenje.

Za sada nema zvanične potvrde iz Kremlja o ovim navodima.