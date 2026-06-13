Kompanija Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) saopštila je da se sigurnosni ventil za zatvaranje dotoka morske vode za razblaživanje prečišćene otpadne vode zatvorio nakon što je protok vode posle nestanka struje na dva dalekovoda unutar elektrane, prenosi agencija Kjodo.

Sistemi za praćenje radijacije nisu otkrili nikakve abnormalnosti i vodena pumpa je nastavila da radi, saopštila je kompanija TEPCO, dodajući da će nastaviti sa ispuštanjem prečišćene vode kada se potvrdi da je sistem bezbedan.

Alarm u sistemu za ispuštanje prečišćene vode oglasio se danas u 17.05 časova po lkalnom vremenu, ali i u u sredu kada je takođe zaustavljeno ispuštanje vode.

U Fukušimi se radioaktivna voda tretira u uklanja se većina radionuklida pre nego što se razblažena ispušta u Tihi okean, prenosi Tanjug.

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