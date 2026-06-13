Dodao je da Srbija "treba i mora da se uskladi sa Evropskom unijom, jer je to deo novog geopolitičkog stanja stvari i u Evropi i u svetu".

Sličan stav iznela je i Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka, koja je navela da Srbija mora jasno da se opredeli ako je članstvo u EU njen strateški cilj.

"Ukoliko već imamo kao strategiju da postanemo članica Evropske unije, onda bi trebalo da uskladimo svoju spoljnu politiku ka tom pravcu“, rekla je Nestorovićeva.

Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke objavio je putem zvaničnog Instagram naloga svoju repliku na ovu temu, u kojoj je podržao to što opozicija u Srbiji konačno izražava jasan stav po ovom pitanju.

"Ono što mene raduje što čujem večeras, to je da od opozicionih stranaka dobijamo jedan čist stav: sankcije Rusiji da. I to je ono što mislim da je dobro, da građani na izborima koji nam slede uskoro znaju šta su čije politike. Da se ne vratimo u 2022. kada je predsedniku Vučiću predviđeno da će odmah nakon izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa je prošlo, evo, 4 godine od tada i ništa nije uvedeno, a oni koji su ga optuživali su očigledno promenili politiku za 180 stepeni i danas pričaju nešto sasvim drugo. Dakle, važno je pred građane izaći sa tom jasnom pričom, pa neka oni onda podrže šta i koga žele", rekao je Jovanov u emisiji "Takovska 10".