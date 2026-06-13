Dodao je da Srbija "treba i mora da se uskladi sa Evropskom unijom, jer je to deo novog geopolitičkog stanja stvari i u Evropi i u svetu".

Sličan stav iznela je i Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka, koja je navela da Srbija mora jasno da se opredeli ako je članstvo u EU njen strateški cilj.

"Ukoliko već imamo kao strategiju da postanemo članica Evropske unije, onda bi trebalo da uskladimo svoju spoljnu politiku ka tom pravcu“, rekla je Nestorovićeva.

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Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke objavio je putem zvaničnog Instagram naloga svoju repliku na ovu temu, u kojoj je podržao to što opozicija u Srbiji konačno izražava jasan stav po ovom pitanju.

"Ono što mene raduje što čujem večeras, to je da od opozicionih stranaka dobijamo jedan čist stav: sankcije Rusiji da. I to je ono što mislim da je dobro, da građani na izborima koji nam slede uskoro znaju šta su čije politike. Da se ne vratimo u 2022. kada je predsedniku Vučiću predviđeno da će odmah nakon izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa je prošlo, evo, 4 godine od tada i ništa nije uvedeno, a oni koji su ga optuživali su očigledno promenili politiku za 180 stepeni i danas pričaju nešto sasvim drugo. Dakle, važno je pred građane izaći sa tom jasnom pričom, pa neka oni onda podrže šta i koga žele", rekao je Jovanov u emisiji "Takovska 10".