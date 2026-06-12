Trogodišnja devojčica Ava Čampini poginula je u Montrealu u Kanadi nakon što je snažan vetar podigao dvorac na naduvavanje tokom crkvenog festivala kojem je prisustvovala sa porodicom.

U nesreći je povređeno desetoro dece, od kojih su neka zadobila teške povrede.

Dve nedelje nakon tragedije, očevici i otac devojčice prvi put su javno govorili o užasu koji se dogodio u parku Uelet.

Roditelji, Luka i Arijel Čampini, bili su na festivalu sa Avom i mlađom ćerkom Milanom kada je iznenada počela oluja.

– Stajali smo u redu za bojenje lica. Počela je kiša, a onda je dunuo vetar. Stolice i stolovi su počeli da lete, a ljudi su polegali na zemlju pokušavajući da se zaštite – ispričao je jedan od očevidaca.

– Odjednom sam video ogromnu konstrukciju kako leti visoko kroz vazduh, najmanje dvanaest metara – dodao je.

Prema navodima nadležnih, oluja je pogodila područje brzinom od oko 80 kilometara na čas, noseći sve što nije bilo dovoljno pričvršćeno.

Ava je zadobila teške povrede i preminula je u bolnici.

– Čekamo da se vrati – rekao je njen otac Luka, ne uspevajući da sakrije bol.

Porodica je saopštila da će organi male Ave biti donirani kako bi spasili živote druge dece.

Na mestu tragedije građani su podigli improvizovani memorijal, a park je prekriven cvećem, plišanim igračkama i balonima u znak sećanja na devojčicu.