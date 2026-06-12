Iran neće odustati od kontrole nad Ormuskim moreuzom ni u jednim mirovnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok rat ne bude smatrao završenim, prenose danas iranski mediji.

"Suprotno onome što prenose zapadni mediji, Iran se neće obavezati na to da se odrekne kontrole nad Ormuskim moreuzom. Jedino pitanje koje se pominje u memorandumu o razumevanju jeste obnova plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon završetka rata. Glavni cilj potpisivanja jeste okončanje rata na svim frontovima", objavili su iranski mediji.

Iranska novinska agencija IRNA prenosi da će pitanje američkih sankcija Iranu biti ostavljeno za period nakon potpisivanja memoranduma i isteka roka od 60 dana predviđenog za vođenje mirovnih pregovora.

"Iran se memorandumom ne obavezuje ni na kakve ustupke u vezi sa nuklearnim pitanjem, niti se druga strana obavezuje na ukidanje sankcija. Ukoliko Teheran odluči da potpiše memorandum, deo sredstava biće odmah oslobođen, dok će ostalo biti odblokirano postepeno", navodi se.

Pregovori o prekidu vatre su ove nedelje ušli u ključnu fazu nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je sporazum u velikoj meri usaglašen uoči samita G7, prenosi CBS njuz.

Nacrt memoranduma predviđa privremeno primirje i rok od 60 dana tokom kojih bi se pregovaralo o trajnom rešenju za iranski nuklearni program i američke sankcije.

Predviđeno je oslobađanje 24 milijarde dolara blokiranih iranskih sredstava u inostranstvu, od čega bi polovina bila odmrznuta odmah nakon potpisivanja, navodi CNN.