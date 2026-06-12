Boing 777-3Q8 kompanije "Turkiš erlajns" udario je u metalnu konstrukciju u Antaliji – kada su se maske za kiseonik spustile, a gornji odeljci se otvorili, piše The Sun.

Jedna osoba je povređena nakon sudara u petak, koji se dogodio dok je avion rulao pistom.

Šokantan snimak prikazuje kako se krilo aviona raspada nakon zastrašujućeg udara.

Takođe se vidi kako se ogromna crveno-bela antena srušila na pistu nakon udara.

Vide se i maske za kiseonik kako vise sa plafona kabine.

Veruje se da je krilo aviona zakačilo ogromnu metalnu antenu koja je potom pala na telo Boingovog aviona.

Pad je izazvao hitnu evakuaciju 267 putnika koji su viđeni na daljim snimcima kako izlaze iz aviona.

Mnogi su šokirano gledali avion, a neki su snimali posledice zapanjujućeg udara.