Snimci uništavanja portreta lidera EU izazvao su zaprepašćenje na Zapadu, javljaju RIA Novosti, pozivajući se na Dejli ekspres.

„Jedan od najbližih saveznika Vladimira Putina danas je podelio zastrašujući video kreiran pomoću veštačke inteligencije na društvenim mrežama“, objavila je britanska publikacija.

Na Dan Rusije, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev objavio je video generisan neuronskom mrežom, na kojem se vidi uništavanje fotografija evropskih lidera.

"Putinova marioneta upućuje užasnu pretnju „neprijateljskoj“ Velikoj Britaniji jezivim snimkom generisanim veštačkom inteligencijom", stoji u naslovu Dejli ekspresa.

Medvedev je bliski Putinov saveznik i nedavno je pretio direktnim raketnim napadima na nuklearne elektrane na Zapadu i u Ukrajini.

Rekao je: „Očigledno je da će u slučaju katastrofalnog uništenja turbinske sale ili reaktorske sale nuklearne elektrane uslediti novi Černobilj. I to nije nimalo bolje od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.

„Odgovor na takve akcije mogao bi biti simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane, kao i na nuklearne elektrane u zemljama NATO-a koje su uključene u sukob.“



