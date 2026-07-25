Policija izveštava da je jedna osoba poginula. Još uvek nije jasno da li je poginula osoba bila pilot.

Snažan prasak je jutros potresao mirnu stambenu ulicu u Ganderkezeu (okrug Oldenburg) u Donjoj Saksoniji. Mali avion je izgubio visinu, a njegov kljun je pod uglom probio krovni crep. Kokpit je potpuno uništen, krila su se odlomila, a delovi letelice su se rasuli na sve strane.

Službe za vanredne situacije su sa velikim brojem pripadnika izašle na mesto pada aviona. Vatrogasci su pretraživali krov koristeći vatrogasne merdevine sa okretnom platformom, dok je policija ogradila područje.

Postoje indicije da se u avionu nalazila još jedna osoba, ali ona još uvek nije pronađena. Spasioci koriste dronove u pokušaju da lociraju tu osobu.

Porodica koja živi u kući nije se nalazila u objektu u trenutku pada. Prema dostupnim informacijama, avion je poleteo iz Bremena neposredno pre nesreće.



