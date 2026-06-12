„Pre dva dana sam zamolio vanzemaljce da pomognu čovečanstvu da obezbedi Starmerovu ostavku. Izgleda da vanzemaljci rade na tome sporo ali sigurno“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu medija o izjavi Kemi Bejdnok, lidera Konzervativne stranke.



U članku Bejdnok tvrdi da su britanske oružane snage izgubile poverenje u premijera. Prema njenim rečima, Starmerovo vreme je isteklo.

Ranije je Dmitrijev pozvao vanzemaljce da pomognu u ubeđivanju britanskog premijera da podnese ostavku. Prema njegovoj oceni, Starmeru treba preneti mišljenje ljudi o njemu i staviti mu do znanja da bi svojom ostavkom mogao da pruži nadu zapadnoj civilizaciji.