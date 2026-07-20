„Cunami energetske krize je ponovo počeo“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.



Kako pišu mediji, pozivajući se na podatke o kretanju brodova, broj plovila koja su tokom vikenda prošla kroz Ormuski moreuz ostao je na niskom nivou, nakon što su SAD i Iran pojačali međusobne udare na Bliskom istoku.

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je u ponedeljak da je američka vojska izvela deveti talas udara na ciljeve u Iranu.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države i Iran su u noći između 17. i 18. juna potpisali memorandum kojim je bilo predviđeno okončanje sukoba započetog 28. februara. Međutim, u noći 8. jula Vašington je obnovio napade na Iran, navodeći kao razlog aktivnosti Teherana protiv komercijalnog brodskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

Iran je američke udare ocenio kao ozbiljno kršenje postignutih dogovora i potom započeo uzvratne napade na američke vojne baze na Bliskom istoku.