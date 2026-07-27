U izveštaju se navodi da su Sjedinjene Američke Države, pre povratka predsednika Donalda Trampa u Belu kuću u januaru 2025. godine, obezbeđivale oko 75 odsto međunarodnog finansiranja programa za borbu protiv HIV-a.

"Međunarodna zajednica ušla je u period dubokih političkih i finansijskih previranja koji ugrožava decenije teško stečenog napretka u borbi protiv HIV-a. Bez obnovljene posvećenosti i konkretnih akcija, svet rizikuje ponovno jačanje epidemije HIV-a", navodi se u izveštaju UNAIDS-a, preneo je Rojters.

Prema podacima te organizacije, međunarodno finansiranje programa za HIV smanjeno je u 2025. godini za 18 odsto, na 7,3 milijarde dolara, što predstavlja najniži nivo u gotovo dve decenije.

UNAIDS upozorava da bi takav pad mogao da ugrozi dosadašnji napredak, zahvaljujući kojem su broj novih infekcija HIV-om i broj smrtnih slučajeva povezanih sa sidom pali na najniži nivo u više od 30 godina.

"Trenutna krhkost odgovora na HIV dovodi ove rezultate u opasnost, osim ako se ne obnovi globalna solidarnost i ne smanje postojeće nejednakosti", navodi se u izveštaju.

Organizacija je navela i da svet nije na dobrom putu da ostvari cilj iskorenjivanja side do 2030. godine, navodeći da smanjeno finansiranje, ali i druge zdravstvene krize, poput epidemije ebole, otežavaju sprovođenje programa.

Prošle godine virusom HIV-a zaraženo je oko 1,2 miliona ljudi.

Istovremeno, deo posledica smanjenja međunarodne pomoći ublažen je povećanjem domaćih izdvajanja pojedinih država, zbog čega je ukupan pad raspoloživih sredstava za programe borbe protiv HIV-a iznosio šest odsto.

Najveći pad ulaganja u programe prevencije zabeležen je u podsaharskoj Africi, regionu u kojem se registruje približno polovina svih novih slučajeva zaraze HIV-om u svetu.

"Poremećaji u finansiranju programa za HIV ozbiljno su ugrozili prevenciju, testiranje i ključne delove programa lečenja, uključujući širok spektar usluga koje pružaju lokalne zajednice i koje dopiru do stanovništva koje je najviše pogođeno HIV-om", navodi se u izveštaju UNAIDS-a.