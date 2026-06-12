Treću sezonu rijaliti programa "Zadruga" obeležila je krajnje neobična učesnica. U pitanju je robot za kog je Željko Mitrović tvrdio da je "robot humanoid sa naprednom veštačkom inteligencijom", što bi značilo da je ovo potencijalno primer veštačke inteligencije opšte namene, za koju i dalje nije jasno da li je moguće da se razvije.

Iako je većina učesnika pomenutog rijaliti-programa odabrala da ignoriše činjenicu da se robot nalazi u njihovoj blizini, neki od njih su sa velikom radoznalošću odlučili da razgovaraju sa Leposavom.

Prema komentarima na društvenim mrežama, Mitrović je istinski uspeo da privuče pažnju šire javnosti, a Leposava je dobila i svoj nalog na Instagramu. Međutim, robot je naprasno nestao sa velelepnog zdanja u Šimanovcima i nismo je mogli videti do ponovnog povratka u 2023. godini, kada ju je Željko Mitrović obukao kao Barbiku.

Na svom Instagram profilu objavio je snimak razgovora sa Leposavom.

- Ne spavam već danima da bih sve završio za novi TV format "Elita", pored najnovije generacije generatora za inicijalizaciju kiše, snega i vetrova u krugu gde će boraviti takmičari Elite, uspeo sam da završim i novu AI verziju Leposave, ili bolje reći Barbi Leposave verzija 2.0, koja ima značajnu procesorsku snagu i ogroman potencijal za brzo prikupljanje dostupnih podataka sa interneta, kao i brzo računanje i predviđanje budućih događaja! Ovo je samo delić stvari koje će biti implementirane u ovaj, po svemu sudeći, veoma elitni projekat - napisao je Željko Mitrović tada.