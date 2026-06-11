Zastrašujući napad je snimljen kamerom.

Snimljen napad i pozivi u pomoć

Čovek je ronio sa kolegom u marini tokom pauze za ručak i u jednom trenutku, malo pre podneva, napala ga je ajkula.

​​Snimljena je njegova borba sa predatorom, tokom koje je očajnički dozivao pomoć. Na snimku se vidi kako ajkulino peraje probija vodu, a čini se da je vidljiva i krv.

Ajkula mu je povredila obe ruke

Ajkula se "zakačila" i teško povredila obe ruke nesrećnog čoveka, pre nego što su prolaznici uspeli da ga spasu, saopštila je Mornarica. Svedoci su pozvali hitnu pomoć, žrtva je prevezena u lokalnu bolnicu u kritičnom stanju i oporavlja se nakon operacije.

Ovo je drugi napad ajkule poslednjih dana na Floridi. Početkom juna, ajkula je ugrizla ribara dok je pokušavao da ga odvoji od najlona.

Iako su viđenja ajkula česta, stručnjaci tvrde da su napadi izuzetno retki - ređi od udara groma ili napada medveda. Neidentifikovani muškarac, koji je civilni zaposlenik u Pomorskom centru za površinsko ratovanje, prebačen je u obližnju bolnicu u kritičnom stanju i sada se oporavlja nakon operacije, prenosi Today.