Stigla je prva reakcija iranskih zvaničnika na pretnju predsednika SAD Donalda Trampa da će u "ne tako dalekoj budućnosti" zauzeti iransko ostrvo Harg i preuzeti "potpunu kontrolu" nad iranskom naftnom i gasnom industrijom.
Iranski ambasador u Pakistanu, zemlji koja posreduje u pregovorima između Teherana i Vašingtona, Reza Mogadam, objavio je izjavu na društvenim mrežama desetak minuta nakon Trampove poruke.
"Nepromišljeni avanturizam SAD i bahat pristup u kojem se odmah poseže za oružjem praktično su dokazali da SAD traže politiku na ivici sukoba i šarlatanstvo, a ne ozbiljno miroljubivo rešenje u dobroj veri", poručio je Mogadam i dodao:
"Ako želi da okuša sreću, u redu, ali iskustvo je pokazalo da je na kraju dana, nakon ciklusa tenzija, dobio manje nego pre".
Tramp je ranije zapretio da će SAD zauzeti Harg i preuzeti kontrolu nad iranskim tržištem nafte i gasa, ali je ubrzo u intervjuu za Foks njuz ublažio ton.
Rekao je da bi zauzimanje Harga bilo njegova "preferencija", ali je dodao da "nije siguran da li SAD imaju apetita za tako nešto".
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