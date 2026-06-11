Veliki požar izbio je u ranim jutarnjim satima u zoološkom vrtu u Velikoj Britaniji, što je dovelo do uginuća svih životinja koje su bile smeštene u objektu, piše grčki poratl Pronjuz.

Požar je izbio u centru „The Jungle Box“ u oblasti Votermil kod Bantingforda.

Na lice mesta upućeno je deset vatrogasnih vozila, a vatrogasci su se borili da obuzdaju vatru i spreče njeno širenje na susedne zgrade.

Centar, koji je radio od juna 2025. godine, bio je popularno odredište za porodice jer je kombinovao prostore za igru sa malim zoološkim vrtom i delom za kontakt sa životinjama.

U njemu su se, između ostalog, nalazili merkati, sove, iguane, džinovske kornjače i velika zmija duga oko pet metara.

Nakon završetka akcije gašenja požara, vatrogasna služba je potvrdila da nijedna životinja koja se nalazila u zgradi u trenutku izbijanja požara nije preživela.

Zamenik načelnika vatrogasne službe, Daren Kuk, pohvalio je napore vatrogasaca, ističući da su ekipe radile u veoma teškim uslovima kako bi stavile požar pod kontrolu i zaštitile okolne objekte.

Uzrok požara i dalje je predmet istrage, dok lokalna zajednica izražava žaljenje zbog gubitka životinja i uništenja mesta koje je predstavljalo omiljeno okupljalište za decu i porodice.

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