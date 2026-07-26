Prava drama odigrala se sinoć u naselju Ripanj, gde je u požaru do temelja izgorela porodična kuća. U trenutku izbijanja vatre u kući su se nalazile G. N. (76) i njena unuka, koje su uspele da pobegnu na vreme. Zbog sumnje da je namerno izazvao požar priveden je bivši zet vlasnice kuće.

Velika drama odigrala se sinoć u naselju Ripanj u Beogradu, kada je u požaru potpuno izgorela porodična kuća u kojoj su u tom trenutku bile G. N. (76) i njena unuka. Zahvaljujući brzoj reakciji, obe su uspele da izađu iz kuće i izbegnu tragediju.

Prema prvim informacijama, požar je, kako se sumnja, izazvao bivši zet vlasnice kuće, koji je ubrzo priveden. Reč je o muškarcu koji je, prema nezvaničnim saznanjima, odranije poznat policiji. Starica je ispričala da joj je i ranije upućivao pretnje.

Kako se saznaje, G. N. je prva primetila dim koji je počeo da kulja kroz kuću. Odmah je sa unukom izašla napolje i pozvala policiju i vatrogasce, koji su brzo stigli na lice mesta.

I pored njihove intervencije, vatra je progutala čitav objekat, koji je u potpunosti uništen.

Komšije kažu da je prizor bio zastrašujući.

Sinoć je bilo strašno. Zamalo sam se onesvestila kada sam videla šta se dešava. Sve je bilo puno policije i vatrogasaca. U kući su bile baka i njena unuka. Hvala Bogu, niko nije povređen - ispričala je jedna od komšinica.

Dodala je da porodicu poznaje više od četiri decenije.

Komšije su nam više od 40 godina. Sve ih dobro poznajem, ali nisam znala šta je uzrok požara. Tek jutros smo čuli šta se priča - rekla je ona.

Policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je izbio požar, kao i da li je vatra namerno podmetnuta.

Telegraf.rs