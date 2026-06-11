Pevačica Mina Kostić već neko vreme nalazi se na lečenju u Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a njena koleginica Dragica Zlatić osvrnula se na čitavu situaciju.

Dragica je istakla da joj je posebno neobičan odnos koji Mina ima sa partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom, koji je redovno posećuje tokom boravka u bolnici.

-Jako mi je žao, zaista. To su ozbiljne stvari. Završiti na takvom mestu i nositi se sa svim tim pritiskom nije nimalo lako. Kao što vidite, mnogo se piše o tome i sigurno nije prijatno svakodnevno čitati naslove o sebi i navodima da ste završili u psihijatrijskoj ustanovi. Verovatno je imala ozbiljne razloge za taj korak. Mi ne znamo šta se zapravo dogodilo i možemo samo da nagađamo. Šaljem joj podršku, ali meni je čudan taj Kasper. Ne znam kako drugačije da objasnim, ali njihov odnos mi deluje neobično. Iskreno se nadam da on nije razlog svega ovoga, a ukoliko jeste, onda je to zaista katastrofa - rekla je Dragica.

"Deluje mi veoma čudno"

Potom je govorila o muškarcima koji, kako smatra, isključivo traže veze sa pevačicama, pa je tom prilikom otkrila i svoj stav o Mininom partneru.

-Nažalost, ako je istina da joj ni estrada nije pomogla... Svi sami biramo svoj put. Mogu preko društvenih mreža da upoznam nekog Kaspera i da izgubim sve što imam. Smatram da je Mina vrhunska pevačica sa nebrojeno hitova i da je trebalo malo više da razmisli. Imala je odličan put i mogla je da postupi drugačije. Nešto mi kod njega jednostavno ne uliva poverenje. Nije mi legao i sve to mi deluje veoma čudno. Kada čujem da moje koleginice izdržavaju svoje muževe, pitam ih da li su normalne. Smatram da muškarac mora da ima svoj posao i svoje prihode. Ne mogu da izdržavam nikoga, niti mislim da je to ispravno. Čim sam čula za sva ta povezivanja i navodna dopisivanja sa pet ili šest pevačica, bilo mi je jasno da želi da bude deo tog kruga i da mu je to svojevrstan fetiš. Iskreno, meni je to katastrofa - poručila je za Informer.