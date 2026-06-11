Prema podacima Uprave za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama, najteže su pogođeni Komenda i Cerklje na Gorenjskom, prenela je STA.

U Komendi je oštećeno oko 100 objekata, a u Cerklju oko 30 zgrada, a šteta je zabeležena i u Kamniku.

U više područja došlo je do nestanka struje, a brojni podrumi su poplavljeni. Povređenih nije bilo. Direktor Uprave za civilnu zaštitu Leon Behin rekao je da je jutros na terenu bilo 165 vatrogasnih ekipa u 50 opština.

Nadležne službe su obezbedile 10 velikih agregata za škole, vrtiće i druge javne ustanove, dok su timovi sa dronovima i specijalna vozila sa dizalicama upućeni u pogođena područja radi procene štete i pomoći u sanaciji.

Gradonačelnik Komende Jurij Kern je rekao da su, osim oštećenih krovova, na mnogim kućama urušeni ili ozbiljno oštećeni delovi zidova, zbog čega će obnova biti obimna. Gradonačelnik Cerklja Franc Čebulj je rekao da su na pojedinim mestima nanosi grada dostizali visinu od pola metra. Kako je naveo, usevi kukuruza, krompira, žitarica, kupusa i drugog povrća su potpuno uništeni.

Oluja je izazvala štetu i u istočnom delu zemlje. U Savinjskoj dolini i Koroškoj regiji vetar je obarao drveće i oštetio krovove, a u nekim delovima je padao grad veličine oraha. U donjoj dolini Drave zabeležena je velika šteta na usevima, uključujući i glavni semenski centar u Ptuju, koji je deo Poljoprivrednog instituta Slovenije.

U opštini Žetale, u regionu Haloze južno od Ptuja, ovo je bila druga snažna oluja za dve noći. Prethodna oluja oštetila je puteve i kuće, a pokrenula je i oko 50 klizišta. Slovenački Karitas pokrenuo je akciju prikupljanja pomoći za porodice pogođene nevremenom kako bi im pomogao u sanaciji oštećenih domova.