Novo iransko telo nadležno za nadzor Ormuskog moreuza potvrdilo je potpuno zatvaranje ovog strateškog plovnog puta "do daljnjeg", nakon što je Korpus Islamske revolucionarne garde tokom noći objavio takvu odluku.

Uprava Persijskog zaliva (PGSA) saopštila je na društvenoj mreži X da će "zbog tenzija izazvanih agresijom američkih snaga u regionu i saopštenja koje su sinoć dale iranske oružane snage, Ormuski moreuz biti zatvoren do daljnjeg".

PGSA je pozvala podnosioce zahteva kojima su prethodno odobrene tranzitne dozvole da budu strpljivi i sačekaju dalja uputstva te uprave.