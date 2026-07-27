Penzioneri u Srbiji tokom avgusta i septembra mogu da očekuju nekoliko važnih isplata.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je kalendar isplate julskih penzija, dok je za septembar najavljena i jednokratna novčana pomoć za najstarije građane, u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Isplata julskih penzija počinje 4. avgusta

Isplata julskih penzija počinje 4. avgusta kada će biti isplaćene penzije za kategoriju samostalne delatanosti bez obzira da li isplatu primaju preko tekućih računa ili na kućne adrese i na šalterima pošta

Nakon toga, 5. avgusta, biće isplaćene penzije poljoprivrednim i vojnim penzionerima.

Penzionerima koji pripadaju kategoriji zaposleni isplata kreće 10. i 11. avgusta:

- 10. avgusta kreće isplata prenzija za kategoriju zaposleni koji novac primaju na kućne adrese i na šalterima pošta.

- 11. avgusta kreće isplata prenzija za kategoriju zaposleni koji novac primaju preko tekućih računa.

Pored isplate penzija, penzionere u Srbiji očekuje isplata jednokratnih pomoći.

Isplata jednokratnih pomoći

Prema najavljenom planu, 14. septembra biće isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosima od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Penzioneri koji mesečno primaju do 31.092 dinara dobiće najveći pojedinačni iznos pomoći – 35.000 dinara. Ovoj grupi pripada oko 459.000 penzionera.

Penzioneri koji primaju od 31.092 do 56.851 dinara dobiće 27.500 dinara jednokratne pomoći. U ovoj kategoriji nalazi se oko 548.060 korisnika penzija.

Penzioneri sa mesečnim primanjima većim od 56.851 dinar dobiće 20.000 dinara. Reč je o najbrojnijoj grupi, koja broji više od 655.000 penzionera.

BONUS VIDEO