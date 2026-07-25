Austrijska državljanka poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u subotu uveče dogodila na državnom putu D-66, dva kilometra pre mesta Manjadvorci kod Istre.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila i dva motocikla, izvestila je istarska policija.

Policija je dojavu o nesreći primila u 19.20 sati, a prema nezvaničnim informacijama sudarila su se dva automobila i dva motocikla austrijskih registarskih oznaka, a svi vozači su austrijski državljani.

U nesreći je, prema prvim informacijama, poginula austrijska državljanka i zasad nema informacija o tome ima li ima povređenih.

Zbog obavljanja uviđaja put je od 20 sati bio zatvoren za sav saobraćaj, a pripadnici saobraćajne policije u saradnji sa županijskom državnom tužiteljkom na mestu događaja utvrđivali su okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Alo/Jutarnji list

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