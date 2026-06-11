Bivša manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simović navodno su doneli odluku da stave tačku na svoj brak nakon četiri godine.

Ovaj par je svoju ljubav krunisao venčanjem koje je održano u strogoj tajnosti tokom 2022. godine, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi pojavili su se na društvenim mrežama. Dejana, koja važi za veoma aktivnu osobu na ovim platformama, napravila je neočekivan potez obrisavši sve zajedničke fotografije sa svojim dosadašnjim partnerom.

Njeni pratioci su ranije navikli da redovno prikazuje trenutke iz svog privatnog života, a na tim objavama se često nalazio upravo i Filip. Njegov iznenadni nestanak sa njenih profila izazvao je veliku pažnju, budući da takvih porodičnih objava više nema.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Dejanom kako bismo potvrdili ove navode, međutim, bivša manekenka do trenutka objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive.

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