"Mi bismo glasali za sankcije Rusiji" Palo priznanje blokaderke uživo u emisiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić redovno je meta napada zbog toga što nije uveo sankcije Rusiji. Blokaderi bi, kako su više puta i rekli, to odmah uradili. Prvo što bi uradili, uveli bi sankcije Rusiji.

To je na RTS-u uživo u programu priznala blokaderka Danijela Nestorović, koja je inače Ćutina poslanica.

Voditeljka: "Gospođo Nestorović, mislite li vi kao gospodin Lopandić isto da treba da se uvedu sankcije Rusiji?"

​Danijela Nestorović - Ćutina poslanica: "Negde smatram da ukoliko već to imamo kao strategiju da postanemo članica Evropske unije, onda bi trebali da uskladimo svoju spoljnu politiku ka tom pravcu."

​Voditeljka: "​„Konkretno, kad bi se glasalo u Skupštini o sankcijama Rusiji, kako biste glasali?"

​Danijela Nestorović: "Uh pa, znate kako, ukoliko je Srbija strateški i geografski već na evropskom području, smatram nekako da je potpuno logično i prirodno da pripadamo Evropskoj uniji."