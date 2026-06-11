Sedam osoba, osumnjičenih da su učestvovale u krađi desetina miliona osetljivih podataka, uhapšeno je u Francuskoj u operaciji razbijanja grupe specijalizovane za prikupljanje i preprodaju kompjuterskih podataka, saopštila je danas Kancelarija za borbu protiv sajber kriminala (OFAC).

Ova hakerska grupa, poznata kao “Dampsek“, ciljala je privatne i javne aktere, a ukrala je podatke više od 1.500 kompanija ili entiteta, uključujući nacionalni parlament, lanac prodavnica Leroj Merlin, razne sportske federacije i sajtove iz oblasti medicine, preneo je Figaro.

“Ovo su mladi francuski hakeri koji veruju da su nedodirljivi“, izjavila je šefica jedinice za sajber istrage u OFAC-u, komesarka Džuli Benoa.

Kako se navodi, sedmoro uhapšenih su maloletnici ili mlađi punoletnici, i često su samouki.

Mediji su preneli da su podaci stavljeni na prodaju na forumima kao što je BreachForums.

“Imamo jasnu strategiju koja podrazumeva unakrsno upoznavanje, identifikovanje i neutralizaciju“, rekla je komesarka Benoa.

Istraga, koju je vodilo odeljenje Kancelarije za borbu protiv sajber kriminala u Renu, počela je u novembru 2025. godine, nakon sajber napada usmerenog na jednu kompaniju sa sedištem u tom gradu.

Hapšenja su izvršena širom Francuske, uz mobilizaciju više odeljenja OFAC-a u Lilu, Marseju, Strazburu, Poatjeu, Bordou i Limožu.

Tokom pretresa, istražitelji su zaplenili nekoliko digitalnih uređaja koji se trenutno analiziraju, dok se istraga nastavlja, navodi Figaro.