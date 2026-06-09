"Bio sam izuzetno razočaran kada sam pročitao da Francuska i Nemačka ne mogu da postignu dogovor o razvoju evropskog aviona šeste generacije. Kakvo gubljenje vremena, kakva arogancija. Ovo smo izabrali, da budemo nebitni u ključnom delu protivvazdušne odbrane, ne samo sada, već i za deceniju. Ovo je čista glupost", rekao je De Vever u Briselu, prenosi Politiko.

Novi borbeni avion, u čiji je razvoj uključena i Španija, trebalo je da zameni nemački Jurofajter i francuski Rafal do oko 2040. godine.

Nemačka vlada je u ponedeljak saopštila da će Pariz i Berlin obustaviti rad na komponenti za borbeni avion zbog nepremostivih neslaganja između francuske kompanije "Daso" (Dassault Aviation) i nemačke kompanije "Erbas" (Airbus Defence and Space).

"Svako ko sugeriše da možemo sami da razvijemo borbeni avion... jednostavno ignoriše stvarnost", istakao je belgijski premijer, povodom toga što je ranije izvršni direktor kompanije "Daso" Erik Trapje rekao da Francuskoj nije potrebna Nemačka da bi proizvela borbeni avion.