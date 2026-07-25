Situacija u francuskoj oblasti Žironda postaje sve ozbiljnija nakon što se veliki šumski požar razvio u fenomen poznat kao pirokumulonimbus – olujni oblak koji nastaje usled ekstremne toplote požara i može da proizvodi munje, širi žeravicu na velike udaljenosti i izaziva nove požare.

Direktor službe za vanredne situacije Žironde Mark Vermelen izjavio je da se požar više ne ponaša kao obična vatrena stihija.

Reč je o svojevrsnoj vatrenoj oluji koja stvara munje i može da izazove nove požare ispred glavnog fronta. Zbog toga smo morali da naredimo dodatne evakuacije u okolini Bordoa - rekao je Vermelen.

On je naglasio da ovakav fenomen do sada nije bio zabeležen u Francuskoj.

Vatrogasci vode tešku bitku

Francuske vlasti očekuju da bi vremenski uslovi tokom noći mogli donekle da olakšaju gašenje požara, ali upozoravaju da je situacija i dalje veoma ozbiljna.

Na terenu se nalazi veliki broj vatrogasaca, kojima su se pridružile dodatne ekipe koje je uputila francuska vlada.

Vermelen je podsetio da su tokom prethodnih dana život izgubila dvojica vatrogasaca, dok su ekipe branile kuće jednu po jednu kako bi sprečile dalje širenje vatre.

Evakuisano 167.000 ljudi

Prefekt Žironde Sofi Brokas izjavila je da požar i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost i apelovala na građane da poštuju sva upozorenja nadležnih službi.

Do sada je evakuisano osam lokalnih zajednica u okolini Bordoa, odnosno oko 167.000 ljudi.

Prema zvaničnim podacima:

izgorelo je oko 32.700 hektara zemljišta,

zemljišta, uništeno je najmanje 140 kuća ,

, bilans štete i dalje nije konačan.

Iako se požar u jednom trenutku udaljio od Bordoa zbog promene pravca vetra, novi naleti ponovo su približili vatrenu stihiju gradu.

Uprkos dramatičnoj situaciji, aerodrom u Bordou za sada normalno funkcioniše.

Podsetimo, u požarima koji su zahvatili Španiju zabeležen je i prvi smrtni slučaj, dok su vlasti u pojedinim delovima zemlje pozvale građane da bez zaštitnih maski ne izlaze napolje.