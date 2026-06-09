Srbija i Angola žele da otvore novo poglavlje saradnje zasnovano na snažnijim ekonomskim vezama, investicijama i zajedničkim poslovnim poduhvatima, poručili su predsednici Srbije Aleksandar Vučić i Angole Žoao Manuel Gonsalveš Lorensu na okruglom stolu „Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje“.

Skup u Palati Srbija okupio je više od 110 privrednika iz dve zemlje, iz oblasti poljoprivrede, građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i usluga, što je, kako je istakao predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, najbolji pokazatelj da postoji veliko interesovanje za nove investicije i konkretne poslovne aranžmane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je privrednike iz Angole da ulažu u Srbiju, ali i domaće kompanije da prepoznaju potencijal angolskog tržišta.

– Želim da pozovem sve privrednike iz Angole da dođu u Srbiju i da uputim molbu svima koji računaju da mogu da ostvare profit i dobar posao da ulažu u Angolu. Reč je o prijateljskoj zemlji – poručio je Vučić.

On je naglasio da je Angola jedna od najznačajnijih ekonomija podsaharske Afrike, sa više od 35 miliona stanovnika, i istakao da su među prisutnima predstavnici važnih srpskih državnih institucija i privatnih kompanija, od kojih neke već posluju u Angoli, dok druge tek planiraju investicije.

Predsednik Angole Žoao Manuel Gonsalveš Lorensu pozvao je srpsku poslovnu zajednicu da iskoristi potencijale njegove zemlje i uključi se u proces njene ekonomske transformacije.

– Želimo da otvorimo novo poglavlje strateškog partnerstva produbljivanjem odnosa u ekonomiji i biznisu. Ovaj susret pruža priliku da prepoznamo poslovne mogućnosti koje će koristiti obema stranama – rekao je Lorensu.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da veliki odziv kompanija potvrđuje da privreda prepoznaje konkretne prilike za širenje poslovanja.

– Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole danas je na jednom mestu sa jasnim ciljem da pronađu nove partnere, dogovore poslove i pokrenu zajedničke projekte. Ovo pokazuje da kompanije žele da tradicionalno prijateljstvo pretvore u konkretne rezultate – istakao je Čadež.

Potencijale srpske privrede predstavio je zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović, koji je ukazao na snažan razvoj domaće ekonomije u poslednjoj deceniji, posebno u IT sektoru, prehrambenoj i mašinskoj industriji, trgovini i uslugama.

On je podsetio da Srbija vodi otvorenu trgovinsku politiku i raspolaže mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini sa brojnim državama, što je čini atraktivnom destinacijom za investicije.

Mogućnosti za ulaganja u Angolu predstavio je Žeronimo Pongogola, izvršni direktor Agencije za privatne investicije i promociju izvoza Angole, dok je iskustva poslovanja na tom tržištu izneo Marko Cilić, izvršni direktor Nelt grupe, koja u Angoli ima fabriku konditorskih proizvoda.

Tokom foruma održani su i B2B razgovori predstavnika kompanija iz dve zemlje, posvećeni konkretnim projektima i novim poslovnim aranžmanima u oblastima poljoprivrede, građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i usluga.

Prethodno su Srbija i Angola razmenile deset bilateralnih dokumenata o saradnji, čime je dodatno potvrđena namera dve države da unaprede ekonomske i političke odnose.

Predsednik Angole boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.