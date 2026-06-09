Tu inače okupiranu i anektiranu teritoriju Ukrajine, Rusija koristi kao ključnu lansirnu rampu za napade na Ukrajinu.

Međutim, to poluostrvo suočava se sa ozbiljnom nestašicom goriva, a redovi na benzinskim pumpama ponekad traju i do deset sati.

Na velikoj većini krimskih pumpi stanovnici sada mogu da kupe najviše 20 litara goriva po osobi uz unapred plaćene vaučere, ako ga uopšte ima na raspolaganju.





Lokalne vlasti otvorile su posebnu telefonsku liniju za turiste koji su stigli na Krim, a sada ne mogu da nađu dovoljno goriva za povratak kući, piše BBC, a prenosi Jutarnji list.

"Sada pešačim na posao. Još mi samo preostaje da kupim konja", našalio se jedan stanovnik Simferopolja za nezavisni portal Bereg.

Krimski zvaničnik Sergej Aksjonov je 5. juna priznao da "trenutno nije moguće u potpunosti zadovoljiti potražnju za gorivom".

Auto-put kroz Mariupolj kao jedina žila kucavica

Krim ima samo jedan pravi put za snabdevanje.

Morski put prema Krimu praktično je ugašen, zato što je Ukrajina onesposobila više trajekata.







Kerčki most, koji poluostrvo spaja s Rusijom, previše je opasan jer su čitavi koridori ka njemu pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Prema izvorima iz Rusije, "niko normalan" neće voziti kamion pun goriva preko mosta koji može biti laka meta napada.

Jedino što ostaje sada jeste saobraćajnica kroz Mariupolj, i upravo tu Ukrajina neprestano udara.

Od početka maja dronovima je napadnuto više od 300 kamiona na toj ruti, od kojih 30 cisterni s gorivom.

Napadi utiču i na vojsku

"Naš cilj je dodatno povećati pritisak na Ruse u pozadini fronta i sprečiti ih u sprovođenju aktivnih jurišnih operacija", rekao je nedavno ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov.

Neki ruski izvori tvrde da su ukrajinski napadi na logističke pravce već uticali na sposobnost ruske vojske za borbu.