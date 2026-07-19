Broj potvrđenih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo povećan je na 2.267, uključujući 893 smrtna slučaja, saopštila je vlada te zemlje.

U saopštenju se ističe da najnoviji podaci obuhvataju ukupan broj potvrđenih slučajeva zaključno sa petkom, preneo je Rojters.

Ističe se da je od četvrtka do petka zabeleženo 86 novih slučajeva ebole, kao i 29 novih smrtnih slučajeva.

Reakcija vlasti u Kongu na epidemiju ebole otežana je zbog nedostatka centara za lečenje i otpora zajednica uvođenju strogih higijenskih mera, navodi agencija.

(Tanjug)