OVAN

POSAO: Razmišljate o novim poslovnim planovima. Prilično ste zainteresovani za uspostavljanje poslovne saradnje sa strancima. Intuicija vam govori da će biti uspešna.

LJUBAV: Dok ste vi zadovoljni vezom, partner se preispituje da li ste vi prava osoba za njega. Neke stvari voli kod vas, a neke stvari jednostavno ne može da podnese.

ZDRAVLJE: Organizam je u fazi regeneracije. Ukoliko koristite terapiju daje odlične rezultate. Osećate se dobro. Imate utisak da se snaga vraća u vaš organizam.

BIK

POSAO: Puni ste pozitivne energije, optimistični, samouvereni. Pravite nove poslovne planove apsolutno uvereni da će postići uspeh. Za vas je posao zadovoljstvo i izazov.

LJUBAV: Imate tajnu simpatiju sa kojom održavate komunikaciju. Dok se odnos ne kristališe ne želite da drugu stranu zvanično predstavite kao partnerku. Idealizovali ste drugu stranu.

ZDRAVLJE: Podložni ste infekcijama. Najviše su ugroženi grlo i genitalije. Skloni ste da ne reagujete odmah na simptome, nego da čekate da oni sami nestanu što se neće desiti.

BLIZANCI

POSAO: Loš je dan za poslovnu komunikaciju. Najbolje bi bilo da je odložite za neki drugi dan. Toliko ste nepopustljivi, neprilagodljivi, rigorozni da to onemogućava dogovor.

LJUBAV: Odnos sa voljenom osobom je zadovoljavajući. Druga strana se jako trudi oko vas. Osećate se jako dobro, da vas partner voli i štiti. Emotivno ste opušteni i ispunjeni.

ZDRAVLJE: Disajni organi su osetljivi, a mogući su problemi sa ekstremitetima, rukama i nogama. Čuvajte se povreda, padova i sličnih stvari. Ekstremiteti će najgore proći.

RAK

POSAO: Smatrate da su praznici tu da bi se posvetili porodici i nadoknadili svo vreme kada zbog posla niste bili sa najbližima. Posao vas ne zanima. Porodica vam je na prvom mestu.

LJUBAV: Uživate u ljubavi partnera. Smatrate da ste našli osobu koja vam u potpunosti odgovora. Malo ste nesigurni jer je partner jako društven, a vi ga želite samo za sebe.

ZDRAVLJE: Donosite odluku da započnete dijetu. Odluka stupa na snagu odmah. Prošlih dana ste bili prilično opušteni kada je hrana u pitanju i sada odlučno menjate navike.

LAV

POSAO: Vi kada radite ulažete 100% sebe u posao. Kada odmarate činite to isto. Danas je dan odmora, tako da nemate nameru da radite, niti da razmišljate o poslovnim obavezama.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Posvećujete mu se u potpunosti. Jako puno vam znači emotivna stabilnost partnera i njegova posvećenost porodici.

ZDRAVLJE: U toku je period povoljan prvenstveno za hronične bolesti. U vašem slučaju one su vezane za lošu cirkulaciju, nestabilan pritisak i probleme sa kostima.

DEVICA

POSAO: Danas ne želite ni da razmišljate o obavezama. Jako puno energije ste uložili u posao i sada je vreme da se posvetite drugim stvarima. Poslovne obaveze mogu da čekaju.

LJUBAV: U potpunosti se posvećujete svojoj porodici. Prija vam opuštena priča i druženje sa porodicom. Odnos sa bračnim partnerom je harmoničan. Oko svega se razumete.

ZDRAVLJE: U toku je povoljan period za javljanje hroničnih bolesti. Pritisak i kosti su vam uobičajeni. Bilo bi dobro da povedete računa o ishrani. Neka hrana može da vam zasmeta.

VAGA

POSAO: Razmišljate o poslovnim planovima vezanim za ovu godinu. Što se tiče nekih planova prilično su realni i ostvarivi, dok neki planovi nemaju čvrstu osnovu.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni vezom. Partner želi da se trudi oko vas, ali mu vi ne dozvoljavate. Izvlačite se na umor da bi izbegli da provedete previše vremena sa njim.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Mogući su problemi sa alergijama i hormonima. Sem toga skloni ste infekcijama. Najugroženiji organi su genitalije i grlo.

ŠKORPIJA

POSAO: S vremena na vreme u misaono polje uleti neka ideja vezana za posao, ali je vi svesno eskivirate. Ne želite da dan kvarite razmišljajući o poslovnim problemima.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Maksimalno mu se posvećujete. Idealizovali ste ga. Imate naglašenu potrebu za njegovom blizinom i intimom.

ZDRAVLJE: Prilično ste se ulenjili. Potrebno je da se pokrenete u fizičkom smislu. Moguća je glavobolja. Jedna opuštena šetnja bi vam dobro došla i za kondiciju i protiv glavobolje.

STRELAC

POSAO: Ne možete bez posla. Razmišljate o novim poslovnim planovima. Oni su prilično ambiciozni, ali vi ste jako samouvereni i sigurni da će planovi biti uspešno realizovani.

LJUBAV: Posvećujete se partnerki. Ona je otvorena, komunikativna, topla, optimistična. Prija vam njen pozitivan način razmišljanja, kao i njena podrška. Svesni ste koliko vam znači.

ZDRAVLJE: Skloni ste alkoholu i drugim sredstvima zavisnosti. Imate utisak da ćete na taj način najbrže da se oslobodite stresa vezanog za posao odnosno da se opustite.

JARAC

POSAO: Jarac ne bi bio Jarac da ne razmišlja o obavezama. Razmišljate o tome šta sve treba da uradite. Razrađujete nove poslovne planove i jedva čekate da ih realizujete.

LJUBAV: Voljena osoba je ljubomorna. To vam je simpatično pošto ne pravi nepotrebnu scenu. Posvećujete se voljenoj osobi i uspevate da je opustite. Veza je stabilna.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je nepromenjeno. Novih problema nema. U ovom periodu skloni ste prvenstveno hroničnim problemima koji su vezani za kosti i lošu cirkulaciju.

VODOLIJA

POSAO: Ne pada vam na pamet da kvarite dan razmišljajući o poslu. Zbog posla ste inače pod stresom duži vremenski period tako da smatrate da je vreme da se odmorite.

LJUBAV: Partnerove emocije su stabilna i postojane. U pitanju je osoba na koju uvek možete da računate. Ipak, prijalo bi vam da je malo otvoreniji i u emotivnom i u mentalnom smislu.

ZDRAVLJE: U psihološkom smislu se ne osećate najbolje. Skloni ste padu raspoloženja. Imate utisak da neke stvari ne možete da promenite u životu ma koliko se oko njih trudili.

RIBE

POSAO: Posao vam je u mislima. Razmišljate da je nova godina pravo vreme za poslovne promene. Smatrate da ste uleteli u neku rutinu i da bi promene mogle nešto dobro da donesu.

LJUBAV: Uživate u stabilnom i harmoničnom odnosu sa bračnim partnerom. Druga strana je u potpunosti posvećena vama i porodici. Jako puno vam znači njegova ljubav i podrška.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Dobro se osećate i u fizičkom i u psihološkom smislu. Dan provodite odmarajući se u opuštenoj atmosferi kod kuće sa najbližima.