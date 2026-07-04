Najmanje 20 osoba poginulo je kada se prevrnuo drveni broda koji je prevozio studente koji su polagali državni ispit u centralnom Kongu, saopštile su danas vlasti te zemlje.

Brod je potonuo u provinciji Kasai, pri ulasku u ušće reka Sankuru i Kasai, rekli su roditelji studenata, prenosi AP.

"Bilo je 80 preživelih i 20 tela“, rekao je administrator teritorije Ilebo u provinciji Kasai, Fransoa Kabula. Čikudi Džin, koja je bila svedok nesreće, rekla je za AP da je na brodu u trenutku kada je potonuo bilo više od 200 ljudi.