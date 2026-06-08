Zemljotres magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak 8. juna 2026. godine u 21,48 časova, na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.7196 i dužine 23.4377 u centralnom delu ostrva Evija.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.