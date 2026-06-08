Saopštenje Srpske pravoslavne crkve prenosimo u celosti:

Saradnja ne predstavlja blagoslov, niti u javnim poslovima ima naznačenje i imenovanje službenosti da bi bilo koja ličnost na osnovu toga zvanično istupala u ime manastira kao njegov „poverenik“ ili „zastupnik“. Drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizacioni poredak. U skladu sa tim jedini zvanični predstavnik Svetog manastira Hilandara u otadžbini je Zadužbina Svetog manastira Hilandara, sa sedištem u Beogradu.

Gospodin Miloš Stojković se neretko pojavljuje u medijima, gde se nekada predstavljao kao „poverenik Hilandara“, što je dovodilo u nedoumicu i često je bilo shvaćeno da govori u ime manastira. Ne ulazeći u lična prava gospodina Stojkovića da učestvuje u medijskim programima, uprava Svetog manastira Hilandara je strogo zabranila da se predstavlja i pred bilo kime legitimiše kao predstavnik ili poverenik manastira, što je, koliko je nama poznato, on od tada poštovao. Međutim, da li zbog inercije ili opet želeći da privuku pažnju preko imena Hilandara, u mnogim medijima su nastavili da ga i dalje predstavljaju i najavljuju na takav način.

Stoga smo doneli odluku da objavimo ovo saopštenje kako bismo ubuduće izbegli bilo kakvu vezu između javnih nastupa g. Miloša Stojkovića sa predstavljanjem Svetog manastira Hilandara.



Iguman Svetog manastira Hilandara

Arhimandrit Metodije sa svojim u Hristu bratstvom