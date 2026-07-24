Gotovo svako ima svoj način pripreme kajgane ili omleta, ali jedno pitanje i dalje deli ljubitelje kuvanja – da li jaja treba posoliti pre nego što dospeju u tiganj ili tek kada su gotova?

Iako deluje kao nevažan detalj, vreme dodavanja soli može uticati na teksturu, sočnost i ravnomeran ukus jela. Mnogi profesionalni kuvari imaju jasan odgovor, a razlog leži u načinu na koji so deluje na proteine u jajima.

Zašto je bolje dodati so pre pečenja?

Kada se jaja umute sa prstohvatom soli pre pripreme, so počinje da deluje na proteine u belancetu i žumancetu, pa se oni lakše povezuju u ujednačenu smesu.

Rezultat je:

mekša i kremastija kajgana;

kompaktniji omlet;

manje gumenasta tekstura;

ravnomerno sjedinjeni belance i žumance.

Zbog toga mnogi kuvari preporučuju da se jaja posole neposredno pre mućenja ili odmah nakon što ih razbijete.

Ravnomeran ukus u svakom zalogaju

Još jedna prednost ranijeg dodavanja soli jeste ravnomerna raspodela začina.

Umesto da površina bude preslana, a unutrašnjost blagog ukusa, so se ravnomerno rasporedi kroz celu smesu, pa svaki zalogaj ima isti intenzitet ukusa.

Ovaj trik posebno je koristan kada pripremate veću količinu kajgane ili omlet za više osoba.

Postoji i jedna mana

Ako jaja posolite unapred, mogu tokom pečenja otpustiti nešto više tečnosti.

Međutim, to ne znači da treba produžavati pečenje. Naprotiv, mnogi upravo tada naprave grešku i ostave kajganu predugo na vatri kako bi višak vlage ispario.

Posledica je suva i gumenasta tekstura.

Najbolji rezultat postiže se kada se kajgana skloni sa vatre dok je još blago kremasta, jer će se nastaviti pripremati od zaostale toplote.

Da li isto pravilo važi i za omlet?

Da. Dodavanje prstohvata soli pre pečenja preporučuje se i kod pripreme omleta.

Na taj način smesa postaje ujednačenija, lakše se peče i dobija nežniju strukturu bez vidljivih tragova belanca.

Isti trik može biti koristan i kada pripremate premaz od umućenih jaja za peciva ili pite, jer doprinosi ravnomernijoj teksturi.

Mali trik koji pravi veliku razliku

Iako se radi o jednostavnom koraku, dodavanje soli pre pečenja može značajno poboljšati teksturu i ukus jela od jaja. Važno je samo da ne preterate sa pečenjem, kako bi kajgana ili omlet ostali mekani, sočni i puni ukusa.