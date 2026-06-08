Luna Đogani je ugostila našu ekipu u svom stanu pre nekoliko godina, pa smo osimintervjua koji smo uradili sa njom, zasukali rukave i spremili poslasticu za njene ćerke Miju i Lanu.

Imajući u vidu istoriju kakvu je Luna imala sa Svetlanom Cecom Ražnatović i njenom decom Veljkom i Anastasijom, prvi put smo Lunu pitali u kakvom sećanju joj je ostala Lidija Ocokoljić.

- Predivna je žena, veći je autoritet od Cece, u neku ruku glava kuće. Pamtim je lepo, divno mi je to što se rođene sestre tako lepo slažu. Bila je fina prema meni - izjavila je Luna za Alo!

Ceca Ražatović često ističe kako je Lidija Ocokoljić "posebna sestra".

Kada je Ceca ostala udovica sa dvoje dece, davne 2000. godine, Lidija je bez razmišljanja sa suprugom Predragom, pevačici pružila oslonac i podršku, te su svi zajedno živeli u vili na Dedinju, gde su po rođenju i njena deca bila tu, a pre nekoliko godina šuškalo se da je Lidija izašla iz vile, ali ta informacija nije potvrđena.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke - rekla je Ceca jednom prilikom.

- Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dve. Obožavao je Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara - nasmejala se Svetlana.

Dok o Cecinom poslu i karijeri znamo i pišemo decenijama, o radnom mestu Lidije Ocokoljić malo se zna.

Ipak nedavno objavljen dokument na Instagram profilu Cece Ražnatović dao nam je odgovor na pitanje - gde je zaposlena Cecina sestra?

Kako je koncert Cece Ražnatović koji je bio najavljen 28. juna ove godine otkazan, tako je pevačica objavila saopštenje o pomeranju datuma, a dokument je potpisala njena sestra Lidija Ocokoljić koja je zaposlena u preduzeću za muzičku produkciju "Ceca music" i to na visokoj funkciji - kao direktorka uspešne porodične firme.

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