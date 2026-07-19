U izveštajima se navodi da je zemljotres srušio više destina kuća i istorijski krst Gospodara Kanikruza star 500 godina, a veliki broj lokalnih stanovnika obratio se nadležnim službama za pomoć, prenosi portal Peru21.

Domaće životinje su nastradale u velikom broju od potresa i ostale zatrpane ispod ruševina.

Epicentar potresa, za koji je prvo javljeno da je jačine 5,6 stepeni, lociran je u regionu Junin, na dubini od 22 kilometra, a podrhtavanje tla se snažno osetilo i u glavnom gradu Limi i gradu Uankajo.