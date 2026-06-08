Upozorenja na cunami izdata su nakon što je u ponedeljak snažan zemljotres pogodio jug Filipina. Prema podacima nemačkog Istraživačkog centra za geonauke (GFZ), potres je imao magnitudu 7,8 i dogodio se na dubini od 10 kilometara.

Geofizičke službe Filipina i susedne Indonezije odmah su izdale upozorenja na cunami, dok je filipinska policija saopštila da su najmanje tri osobe poginule, a četiri povređene. Za sada nisu objavljeni detalji o okolnostima stradanja, prenosi Rojters.

BBC navodi izjavu Dijega Marijana, portparola filipinske Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama, koji je rekao da je pričinjena velika šteta na različitim infrastrukturnim objektima.

GFZ je prvobitno procenio da je zemljotres bio magnitude 8,2, ali je kasnije ta procena korigovana na 7,8.

Filipinska agencija Phivolcs saopštila je da je zemljotres imao magnitudu 7,0 i upozorila na moguću materijalnu štetu, kao i na talase cunamija više od jednog metra, koji bi mogli da traju nekoliko sati. Indonežanska agencija BMKG procenila je magnitudu potresa na 7,7.

Načelnik policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani, Bendži Ančeta, izjavio je da su se odmah nakon zemljotresa pojavile pukotine na zgradi policije. Potres se dogodio tokom ceremonije podizanja zastave.

Ovo je najjači zemljotres koji smo ikada osetili - rekao je Ančeta za Rojters.

Svedoci iz grada Manado na severu Indonezije izjavili su da se podrhtavanje tla veoma snažno osetilo i u tom delu regiona.